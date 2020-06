La mort de George Floyd, victime de violences policières à Minneapolis, continue d’indigner les États-Unis ainsi que de nombreux citoyens à travers le monde. Prenant son point de départ à Minneapolis, le mouvement de contestation Black Lives Matter ("La vie des Noirs compte") a depuis trouvé écho aux quatre coins de la planète, en passant par Paris, Londres, Madrid, Rome, Bruxelles, ou encore Liège.



A Verviers, ville où réside une forte population multiculturelle, avec la présence d'un certain racisme sous-jacent, la bourgmestre Muriel Targnion et son échevin de l'Interculturalité (en accord avec le Collège) ont souhaité lancer une "campagne de lutte contre le racisme". Une campagne de sensibilisation qui s'inscrit "dans le cadre de notre politique des relations interculturelles", précisent-ils dans un communiqué.



"Chaque jour, chacune et chacun d'entre nous pouvons lutter contre les préjugés raciaux et les attitudes intolérantes. Dans le cadre de notre politique des relations interculturelles et en accord avec le Collège, nous avons choisi de structurer notre action autour d’une campagne de sensibilisation avec l’ouverture d’un registre virtuel", expliquent-ils dans un communiqué.



Chaque citoyen peut manifester son soutien jusqu'au 11 juillet prochain via le registre "virtuel" mis à disposition ou par courrier à l'adresse suivante: Ville de Verviers – Service de l’Interculturalité, place du Marché 55, 4800 Verviers.



Cette campagne virtuelle s'accompagnera d'une campagne d’affichage sur les différents supports de communication de la Ville.

A travers ces actions, la Ville de Verviers entend démontrer son attachement "à ce combat sociétal majeur et son volontarisme en la matière".



Enfin, afin de répondre aux enjeux sanitaires actuels, la Ville précise que "ces actions seront les seules autorisées sur le territoire verviétois. Aucun rassemblement public ne sera accepté". La bourgmestre utilisera le cas échéant "les différents moyens administratifs dont elle dispose pour les empêcher".