Ce dimanche, une conductrice a été blessée lors d'une collision qui a eu lieu à Verviers. Ce dimanche, vers 15 heures, un accident s'est produit dans la rue du Palais à Verviers.

Le conducteur d'une Opel Corsa était à l'arrêt au feu rouge place du Palais direction Heusy.

Lorsque le feu est passé au vert, l'automobiliste s'est engagé dans le carrefour et a été percuté par une Toyota Aygo. Ce second véhicule a été propulsé contre la bordure de l'îlot central. La voiture a terminé sa course sur le toit.

La conductrice a été emmenée au Centre Hospitalier Régional de Verviers. Les jours de la victime n'étaient pas en danger.