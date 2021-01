La Zone de Secours Vesdre-Hoëgne & Plateau vient de céder 450 tenues à la Province de Liège. La zone a décidé d’investir dans de nouvelles tenues « feu » de couleur sable. Cette couleur permet notamment d’évaluer le niveau de souillure présent. La zone a également mis en place le véhicule "Refit".

Le Collège de Zone a décidé de céder l’ensemble des anciennes tenues noires à la Province de Liège. "Cela représente environ 450 tenues pantalons et vestes », indique la zone. « En effet, la Province, par son Ecole du Feu, forme nos pompiers. Les tenues seront ainsi mises à disposition des pompiers participants aux formations sur le site d’Amay."

Ce don permettra au personnel de ne pas devoir transporter les équipements de protection individuels souillés, et rentre donc totalement dans le principe de la prévention contre les contaminants, mises en place dans les différentes zones et au sein de l’Ecole du Feu de la Province de Liège. "Ces équipements seront nettoyés et entretenus par la Province elle-même.Il s’agit à nouveau d’une excellente collaboration entre la Province de Liège et les zones de secours", termine la zone.