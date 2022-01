Sinistrée à Verviers avec ses quatre enfants, Lætitia Colmant est à la recherche d’un nouveau logement. Désespérée, elle a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Elle y explique leur descente aux enfers.

"Après plusieurs mésaventures, avec mon mari et mes enfants, nous nous retrouvons en foyer pour famille sur Verviers, le 29 mai 2021. Nous y posons donc tous les six nos valises avec nos électro, vêtements… Nous voyons enfin une lueur d’espoir quant à notre avenir, les enfants sont enfin souriants dans une nouvelle maison… Mais cette nuit de juillet a tout changé." C’est leur fils de 13 ans qui les réveille alors, se rappelle-t-elle. L’eau commence à rentrer dans l’appartement. La famille se réfugie dans la cage d’escalier où ils resteront "presque toute la journée à entendre tout se retourner chez nous". Quand il est enfin possible de redescendre chez eux, c’est le "coup de massue": ils ont tout perdu. Relogés en urgence dans un logement une chambre, ils réintègrent quelques semaines plus tard leur appartement sinistré. "Le contrecoup arrive doucement, la dépression aussi, la fatigue et tout ceci nous a valu notre divorce en cours."

Affaiblis, ils ont contracté le Covid

À l’heure actuelle, ils vivent toujours dans cet appartement, non chauffé, où la moisissure est apparue, et les maladies aussi. Lætitia et ses enfants, affaiblis par une infection aux poumons, ont contracté de surcroît le Covid.

"Je recherche désespérément un logement afin de pouvoir vivre normalement avec mes enfants. J’essuie refus sur refus sans pour autant avoir de raisons; les cautions, je les ai et je n’ai jamais eu de problème de loyers impayés." Son bail se finit fin février. "Plus le temps passe, plus j’ai l’impression de me battre contre du vent, j’en arrive à un point où je n’ai plus la force, mais je le fais pour mes enfants!"

Les Petits Robin Des Toits

Suite à l’appel à l’aide lancé par Maryline Raskin, qui vivait avec ses trois enfants dans une caravane depuis les inondations (voir notre édition du 30 décembre) et sont aujourd’hui relogés, François Dvorak et Anne Durieux ont décidé de créer le groupe Facebook Les Petits Robins des Toits afin de venir en aide aux personnes sinistrées à la recherche d’un logement.

Objectif: centraliser les demandes dans les régions de Verviers et Liège afin de pouvoir relayer celles-ci aux "divers cabinets et ministères avec lesquels nous avons eu rendez-vous ces dernières semaines. Ceux-ci nous ont assuré leur pleine collaboration, pour trouver des solutions et venir en aide à ces personnes et familles sinistrées qui n’ont toujours pas trouvé de solution pour se reloger".

Contactez Lætitia sur Facebook via Envy Mainsters.