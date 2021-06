La semaine dernière, du mardi 1er au jeudi 3 juin, a eu lieu le bétonnage du premier tronçon de l’axe Xhavée-Crapaurue, depuis le carrefour de la Concorde jusqu’à la rue de Rome.

Le premier jour, l’entrepreneur a rencontré quelques problèmes techniques dans la mise en œuvre du béton. De manière à garantir un résultat de qualité en termes structurels, pour assurer la meilleure durée de vie possible du revêtement, pour optimiser la sécurité des usagers et pour respecter les impositions esthétiques, la Ville a demandé à l’entrepreneur de remplacer certaines dalles. Celui-ci va donc réaliser une démolition et une reconstruction des dalles concernées par ces non-conformités.

Ces travaux auront lieu rapidement afin de pouvoir maintenir le timing initial, à savoir la réouverture du tronçon début juillet.