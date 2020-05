Les travaux débutent lundi.

Le chantier concernant la réfection de la chaussée rue des Cloutiers et de son carrefour avec les rues des Caussettes et de Hèvremont, à Verviers, va démarrer.

Cette réfection de la chaussée rue des Cloutiers et de son carrefour avec les rues des Caussettes et rue de Hèvremont sera effectuée avec entrave à la circulation. La circulation sera interdite à tous conducteurs rue des Cloutiers en excepté circulation locale sauf le jour de la pose de tarmacadam où l’interdiction totale à la circulation sera de mise.

Trois itinéraires de déviation seront établis par l’entrepreneur : 1°) Via les rues de la Forge et la rue de l’Eglise en double sens de circulation, alternance de circulation gérée via un dispositif adéquat du type feux tricolores ; 2°) Sens descendant venant de la rue de Hèvremont via la rue des Cloutiers, sens montant venant de la rue de l’Eglise via la rue du Croupet et la petite rue de la Forge ; 3°) La rue des Caussettes sera mise en voie sans issue à double sens de circulation « en excepté circulation locale », itinéraire de déviation via la rue des Marlières et la rue des Champs.

"Il sera veillé particulièrement à la commodité et la sécurité de passage des Services de Secours, des piétons et au libre accès des propriétés riveraines", explique-t-on du côté de la Ville de Verviers. Les travaux prennent cours ce lundi 11 mai pour se terminer le vendredi 15 mai.