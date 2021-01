Si le budget 2021 n'a pu être voté en décembre (le PS refusant sans accord de nouvelle majorité), la Ville s’est vue dans l’obligation de recourir aux douzièmes provisoires pour assurer ses affaires courantes. Si on espérait un nouvel accord de majorité fin de ce mois, et donc le vote du budget, il faudra visiblement encore attendre plusieurs semaines. Il semble que le blocage persiste ardemment entre d'un côté le Cartel (MR, CDH et NV) et de l'autre PS et Ecolo.

C’est ainsi que le conseil communal de ce lundi soir s’est exprimé en faveur du vote (32 voix pour et 3 abstentions à nouveau du PTB) d’un (deuxième) douzième provisoire pour le mois de février 2021, c’est-à-dire la possibilité pour la Ville de Verviers de dépenser le mois prochain un douzième du montant de dépenses inscrit au budget de l’année passée pour continuer de fonctionner (personnel, taxes, assurances...). Impossible donc de lancer de nouveaux investissements ou de nouvelles dépenses, par exemple le plan de relance économique et commerciale suite à la crise du Covid, critique l'échevin des Finances Alexandre Loffet.

Le conseiller communal de l'opposition PTB Laszlo Schoonbroodt a également la situation "qui est assez grave et indigne des Verviétois(ses). Je m’inquiète car nous ne voyons pas le bout. On est parti là jusque mars avec un troisième provisoire. On peut enrengistrer ce que je dis actuellement et repasser la cassette jusqu’à la fin de l’année !". "Sauf qu’aujourd'hui, on est confronté à une des plus grandes crises sanitaires de notre histoire sans budget pour y faire face !", fustigeant les conflits de personnes ou questions de place qui planeraient dans les négociations. "Aujourd'hui, il n'y avait que 19 points au conseil communal, preuve que la ville tourne au ralenti".



Pour un budget technique



L'échevin Loffet a confirmé que si un budget n’était pas voté en collège la semaine prochaine, le vote d'un troisième provisoire est inévitable "suite au délai d'un mois entre le vote en collège et l’approbation en conseil". "Je trouve cette situation difficilement soutenable, il aurait été préférable d'adopter un budget technique pour répondre aux urgences de crise en attendant que les grandes décisions aboutissent. Les grands après auront tout le loisir d’inscrire leur patte sur le budget comme ils le souhaitent", a-t-il ajouté sur un air moqueur.