On le sait les centres de dépistages sont de plus en plus sous pression suite à la recrudescence des cas de Covid-19.



Le cas du drive-in quai de la Vesdre n’échappe pas à cette dynamique "ce qui n’est pas sans poser d’importants problèmes de mobilité dans l’ensemble du quartier", souligne ce mardi la bourgmestre Muriel Targnion. "Divers aménagements ont été apportés au dispositif ces derniers jours sans que cela n’apporte une réponse suffisante aux soucis rencontrés et qui ne cessent de s’amplifier". C'est pourquoi, une réunion s’est tenue ce mardi matin l'initiative de celle-ci à l’Hôtel de Ville en présence de représentants de la Zone de police et de l’administration communale.



Il y a été validé le principe d’un déménagement du drive-in de dépistage qui devrait prendre place, "sous réserve des dernières autorisations administratives à réceptionner", sur le site de l’Intervapeur dans le courant de la semaine prochaine, indique la bourgmestre.