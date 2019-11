Trois jeunes voleurs ont été interpellés quelques minutes plus tard

Dans la nuit de samedi à dimanche, trois jeunes voleurs se sont attaqués au magasin de chaussures Wise Up, situé rue du Brou, à Verviers et exploité par le député fédéral Malik Ben Achour. C’est d’ailleurs ce dernier qui a rendu la chose publique via les réseaux sociaux.

“Trois gamins. Un pavé. Pas grand-chose dans le cerveau. Résultat : une vitrine explosée, quelques articles volés, une nuit trop courte et beaucoup d’ennuis dont on se passerait bien”.

En fait, après avoir brisé la vitrine avec le pavé, les voleurs ont emporté quelques objets pour un préjudice de quelques centaines d’euros. L’alerte a très vite été donnée et les trois voleurs ont été interpellés moins d’une heure après le cambriolage. Ils avaient été filmés pas les caméras de surveillance du magasin.

“Mais”, continue Malik Ben Achour, “je retiens autre chose : des témoins qui ont réagi immédiatement et ont eu les bons réflexes, des services de police parfaitement efficaces qui sont parvenus à interpeller très vite les trois auteurs et Daniel, un voisin commerçant, dont la gentillesse et la solidarité sont aussi remarquables que les pâtes qu’il cuisine tous les jours… Cette nuit, en quelques heures, nous avons dû affronter le plus mesquin pour voir aussi le plus beau… Wise Up accueillera ses clients dès mardi et survivra à cette épreuve grâce à vous”