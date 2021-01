Verviers: le ministre-président Elio Di Rupo rejette le recours contre la motion de méfiance mixte introduite par Ecolo Verviers Aude Quinet © Tonneau

Le mardi 20 octobre dernier, Ecolo Verviers déposait un recours en annulation auprès du ministre des Pouvoirs locaux contre la motion de méfiance mixte votée au conseil communal du 21 septembre 2020 par quatre formations politiques (PS, MR, CDH et NV). Ainsi, Ecolo sollicitait le ministre "pour apporter une solution rapide et définitive à la crise politique, démocratique et à présent aussi juridique de ces dernières semaines, en faisant appel aux pouvoirs de la tutelle".