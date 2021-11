Jean Deplus, 54 ans, un pédophile récidiviste, a écopé de dix ans de prison ferme et cinq ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines pour avoir commis des attentats à la pudeur et des viols sur trois jeunes filles, dont une déficiente mentale. Il a commis ces faits entre 2016 et 2017 dans des circonstances pour le moins sordides.

L’homme a notamment vécu dans un camping de Banneux. Lors d’une nuit d’hiver de 2016, un voisin lui a confié sa fillette, déficiente mentale. En effet, le père n’avait pas de chauffage dans sa caravane et a demandé à Jean Deplus de laisser sa fille dormir chez lui parce qu’il faisait trop froid chez lui. Lorsque le père est revenu le lendemain pour rechercher sa fillette, cette dernière était à moitié nue et en état de choc. La fillette était terrifiée. Elle a expliqué avec ses mots et des gestes que l’agresseur l’avait sodomisée de force et l’avait forcé à lui faire une fellation. “Il ne s’est rien passé du tout”, a déclaré le prévenu qui a comparu détenu. “J’avais demandé à son père de venir dormir dans la caravane parce qu’il n’avait pas de chauffage chez lui. Il avait bu, il n’a pas voulu venir. La petite est venue. Je lui ai dit, tu dors dans le lit, mais ici, on ne dort pas habillé. On ne dort pas avec la tenue avec laquelle on a passé la journée. J’ai dormi dans le divan.” Le suspect était également poursuivi pour des attentats à la pudeur et des viols commis sur les deux fillettes d’une de ses compagnes.

En 2017, la mère des enfants a décidé de le quitter car elle estimait que ce dernier avait des problèmes d’alcool et de fréquentations. Elle ignorait que l’intéressé avait déjà été condamné à deux reprises pour des viols sur des mineures d’âge. Alors qu’elle se trouvait à l’arrêt de bus avec ses deux filles, l’une de celle-ci a demandé à sa mère si elle comptait se remettre en couple avec l’homme. La mère a répondu que si il changeait, elle se remettrait peut-être en couple avec lui. Les fillettes ont alors fondu en larmes et ont expliqué qu’elles avaient été victimes de faits de moeurs commis par leur beau-père. Ce dernier commettait les faits à leur domicile, mais aussi dans les bois lors des promenades avec le chien.

Des témoins ont expliqué que le suspect avait les mains baladeuses et qu’il regardait avec insistances “les gamines du camping.” Le prévenu a nié tous les faits mis à sa charge. “Je suis droit dans mes bottes. Pour l’instant, tout le monde se plaint de moi. Tout le monde me tire dans le dos et ça fait des années que ça dure. Quand je suis là pour rendre service, ça va et puis quand je n’aide plus, tout le monde se retourne contre moi. Elles sont où les preuves. C’est facile d’accuser les gens sur des on-dit. Trop facile de dire, il m’a violée, il m’a pénétrée. Ça devient un peu trop compliqué à mon goût.” Le tribunal a estimé tous les faits établis. Les magistrates ont prononcé l’arrestation immédiate du condamné.