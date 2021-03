La crise sanitaire liée au Covid 19 a mis en lumière l’importance des liens sociaux et des loisirs chez les jeunes. Les mesures telles que le confinement, la distanciation sociale, la mise en quarantaine et la fermeture des écoles ont affecté leur vie et impacté leur moral causant parfois peur et anxiété.



"Nos jeunes éprouvent ce besoin urgent de se retrouver et de partager ensemble ce qui les anime, leurs passions, leurs peurs, leurs rêves, leurs envies..." Consciente de cette situation, la Ville de Verviers, par le biais de Sophie Lambert, échevine en charge des Plaines, a tenu à affirmer sa volonté de maintenir les activités prévues durant les vacances de printemps pour la période du 6 au 16 avril prochain.



La Plaine des Tourelles située Rue de Grand-Rechain 65 à Verviers accueillera donc bien, cette année encore, et dans le respect des règles sanitaires édictées par le Comité de concertation, un groupe de 25 enfants âgés de 3 à 12 ans. "Ce nombre pourra être revu à la hausse sur base des nouvelles décisions éventuellement prises par notre gouvernement dans les prochaines semaines", indique la Ville. L’équipe d’encadrants, composée de trois animateurs et une coordinatrice, planche actuellement sur l’élaboration d’un programme d’activités varié et divertissant "susceptible d’offrir un maximum de gaité, de bonne humeur ainsi qu’un sentiment d’évasion malgré le contexte actuel. La majorité des divertissements seront d’ailleurs proposés en extérieur".



Les inscriptions sont ouvertes dès ce lundi 15 mars et prioritairement aux enfants habitant Verviers dont les parents travaillent. Une participation financière de 2,5€/jour sera demandée. Des frais de garderie de 1€ /jour seront dus pour les enfants surveillés après 16h30. Les inscriptions se font via l’ e-Guichet : https://verviers.guichet - citoyen.be/