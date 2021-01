A l’initiative des Services-clubs de l’entité verviétoise, les 28, 29 et 30 janvier prochains, l'action "Restos Solidaires" de l'opération "Verviers ma Ville, Solidaire" remet le couvert avec la participation de près de 20 restaurants de la région verviétoise. Pour rappel, l'opération entend soutenir les familles en difficulté.

Les habitants de la région verviétoise sont ainsi invités à commander leurs menus « à emporter » afin de soutenir les restaurateurs, mais également les plus démunis, puisque un-tiers de la recette sera redistribué aux personnes en difficulté comme ce fût déjà le cas début décembre lors de la précédente action « Restos Solidaires at Home » (440 repas réalisés par 9 restaurateurs locaux).

Cette contribution du secteur Horeca local permet à l’association de soutenir des projets du Relais Social Urbain de Verviers, notamment son achat de vivres redistribués aux familles démunies via le réseau Reverval ou participant au stock des denrées et produits d’hygiène accessibles à l’épicerie sociale « Chez Marie-Henriette », ou la distribution de « chèques solidarité » d’une valeur de 10 euros, comme ce fût le cas, en décembre, pour plus de 1.200 familles de l’entité, soit près de 4.000 chèques.

Depuis plusieurs années, le principe de cette action « Restos Solidaires», ouverte au grand public et aux membres des service-clubs locaux, reste inchangé : le restaurateur détermine un menu qu’il propose à ses clients, chaque menu (boissons non comprises) est proposé au prix de +/- 30 euros par personne.

Cette année, au vu des conditions sanitaires, l'opération se déroule sous la formule "take away" ou "à emporter".