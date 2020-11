En raison du degré de gravité de la situation sanitaire et des mesures prises par le gouvernement fédéral concernant les écoles, la Saint-Nicolas des étudiants ne sera pas organisée cette année à Verviers.



Des réunions préparatoires à la tenue de cet événement avaient, comme lors des éditions précédentes, été organisées entre les services de la Ville et différents partenaires extérieurs (établissements scolaires, zone de police et établissements Horeca).

La bourgmestre Muriel Targnion dit "remercier l’ensemble de ces partenaires pour leur investissement et leur présence malgré la situation actuelle". "J'ai une pensée particulière à l’égard des rhétoriciens qui ne pourront pas vivre ce moment important du folklore estudiantin et je suis consciente de leur déception. Cependant, je suis convaincue que ces jeunes comprendront ces mesures et participeront au respect de celles-ci au nom du civisme et de la solidarité".