Un trentenaire verviétois a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Verviers à une peine de 15 mois de prison avec sursis probatoire pour faux et usage de faux. Alors qu'il faisait face à des problèmes financiers, le trentenaire avait demandé de l'aide à sa grand-mère. Cette dernière avait accepté de rembourser une dette de 4.832 euros à condition que son petit-fils soit en médiation de dettes.

"J'ai entrepris les démarches mais cela prenait beaucoup de temps. Pour éviter que ma maison ne soit vendue, ma compagne a fait un faux courrier avec l'entête d'un avocat pour faire croire à ma grand-mère que j'étais effectivement en médiation de dettes", avait expliqué le Verviétois lors de l'audience. "Mon intention n'était pas de faire du mal ou de commettre une infraction mais simplement d'obtenir plus rapidement l'argent pour lequel ma grand-mère avait donné son accord".

Une explication qui n'a pas satisfait le ministère public, lequel a souligné que le numéro de compte indiqué pour faire le versement, est celui de sa compagne et pas celui d'un administrateur de biens. Le substitut du procureur du roi avait aussi insisté sur le palmarès du prévenu. "Monsieur a déjà huit condamnations en correctionnel depuis 2014 et entre novembre 2018 et mars 2019, il a totalisé 675 heures de peine de travail d'intérêt général. Je n'ai jamais vu cela. Il doit être le détenteur belge du record", s'était exclamé le ministère public.

Pour ces faits, il écope d'une peine de 15 mois de prison avec sursis probatoire.

La compagne du Verviétois, qui est l'auteur du courrier destiné à la grand-mère a, elle, écopé d'une peine de 80 heures de travail d'intérêt général. Ces peines sont assorties d'une amende de 50 euros auxquels il faut ajouter les décimes additionnels, portant ainsi le montant de l'amende à 400 euros. La prévenue bénéficie d'un sursis pour la totalité de l'amende.