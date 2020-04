Ce jeudi 30 avril...

Il y a une semaine, la quasi totalité des recyparcs gérés par Intradel étaient rouverts... sous certaines conditions. Ce n'était toutefois pas le cas des recyparcs de 4 recyparcs sur 49... ceux de Boncelles, Jemeppe, Flémalle et un dernier à Verviers. Ce mercredi 29 avril, la Ville de Verviers a confirmé de son côté que le 3e recyparc situé sur le territoire de Verviers, soit celui de Verviers 1 Quai de la Vesdre, rouvrira ses portes. "La décision de redémarrer ce 3e recyparc fait suite à une évaluation positive de la réouverture des deux autres (Stembert et Laboru), et ce en concertation avec l’ensemble des acteurs", indique-t-on à la Ville. Les conditions à respecter dans les autres recyparcs sont bien sûr d'application ici aussi. Une présence utile des gardiens de la paix et/ou de forces de police est ainsi confirmée, notamment pour gérer les flux de circulation attendus durant les premiers jours d'ouverture.

Pour rappel, seuls les encombrants et les déchets verts sont acceptés. Un seul véhicule est accepté par conteneur accessible et deux personnes maximum dans un véhicule pour le déchargement. La règle du 1 m3 maximum par apport reste d’application, les usagers doivent rester dans leur véhicule fermé dans la file d’attente, l'accès aux locaux d’accueil est interdit, les usagers doivent venir avec leurs propres outils pour assurer le déchargement, un seul passage est autorisé par semaine et l'accès est réservé uniquement aux usagers munis d’un masque de protection...