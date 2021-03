En route vers une restauration douce de la Lande du Chaineux. Mais qu'est-ce donc que cet endroit ?



Cette petite lande, bien connue des Stembertois, cache l’une des dernières zones verviétoises possédant un habitat très typique qu'est celui renfermant la bruyère commune et le genet à balai. Ceci lui a donc valu d'être reprise par le Service Public de Wallonie en tant que Zone d’Intérêt Biologique. Situé le long d’une promenade du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN ), il est également utilisé par les habitants de la région comme point de vue, offrant un large panorama sur les Hautes - Fagnes et l'Hertogenwal.



Une convention passée entre la Ville de Verviers et Natagora en 2010 prévoit un chantier de gestion afin de veiller à ce que le boisement n’étouffe pas ce site de qualité.



C’est dans ce cadre que le PCDN de la Ville de Verviers et Natagora Marquisat de Franchimont convient la population à une réunion d’information afin d’en apprendre plus sur la lande et sa future gestion. Il sera alors aussi question d'un chantier participatif grâce auquel tout un chacun pourra être un réel acteur de terrain afin de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine important. La réunion d’information sur la Lande du Chaineux se tiendra en visioconférence le 6 avril de 18h15 à 19h . Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire en prenant contact par téléphone ou par mail avec le PCDN de la Ville de Verviers au 087 32.75.75 ou à pcdn@verviers.be