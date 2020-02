Les élèves sont invités à installer cette application de lutte contre le harcèlement.

Le 31 janvier dernier, Maëlle Montana, une jeune fille âgée d’à peine 14 ans “qui aurait été victime de harcèlement au sein de son école, n’a pas trouvé d’autre issue que de mettre fin à ses jours pour faire cesser son calvaire. Comme de nombreux parents, j’ai été choquée et attristée en apprenant cette terrible nouvelle”, relate Sophie Lambert (PS), échevine verviétoise de l’Égalité des Chances et en charge de la Famille.

Mme Lambert ajoute : “Face à une telle situation, il est évidemment de notre devoir d’adultes d’intervenir ! C’est la raison pour laquelle, en ma qualité d’échevine de la Famille, j’ai suggéré à ma collègue en charge de l’Instruction publique, Sylvia Belly, d’implanter au sein de nos écoles communales l’application Cyber-Help.”

Cet outil entièrement gratuit, développé par l’Université et la Ville de Mons, s’appuie sur un programme pédagogique, proposé aux écoles pour la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement, et sur une application portant le même nom.

Les élèves invités à installer l’application

Concrètement, les élèves sont invités à installer l’application, disponible sur AppStore et Google Play. En cas de harcèlement, la victime peut activer une alerte en cliquant sur l’icône. L’application effectue alors une capture du contenu à l’écran et génère un mail qui est transmis aux membres de l’équipe éducative, déclenchant ainsi un dispositif de prise en charge.

La situation est alors analysée et la victime, contactée pour mettre sur pied des solutions. De plus, l’émetteur même du message est également prévenu, ce qui peut le décourager à poursuivre ses agressions.

“La problématique du harcèlement n’est pas neuve et nous savons que le plus difficile pour ceux qui en souffrent est d’oser en parler. Je suis intimement convaincue que l’application Cyber-Help peut vraiment aider les victimes à briser le silence et sortir enfin de cette spirale infernale”, conclut Sophie Lambert.