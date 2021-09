Depuis peu, le nombre des contaminations liées au Coronavirus repart à la hausse. Un phénomène lié notamment à l’apparition du variant Delta, beaucoup plus contagieux.

Face à ce constat, la ville de Verviers a décidé de dresser un état des lieux de la vaccination de sa population.

Ainsi, en Cité lainière, le taux de vaccination progresse bien mais reste néanmoins assez faible chez les jeunes entre 12 et 34 ans. Le 9 septembre courant on enregistrait à Verviers, les pourcentages suivants dans ces tranches d’âges :

85,65% de vacciné.e.s dont 84,36% totalement chez les 65+

67,66% de vacciné.e.s dont 64,92% totalement chez les 18-64 ans

13,13% de vacciné.e.s dont 10,44% totalement chez les 0-17 ans.

A titre de comparaison, les taux de vaccination actuels en Wallonie sont les suivants :

88,98% de vaccinés dont 87,79% totalement chez les 65+

77,56% de vaccinés dont 75,90% totalement chez les 18-64 ans

22,19% de vaccinés dont 19,78% totalement chez les 0-17 ans.

"Depuis le début de cette crise sanitaire, nos jeunes n’ont pas été épargnés", explique-t-on à la ville. "Ils ont énormément souffert et déjà payé un lourd tribut suite aux dispositions sanitaires prises pour lutter contre cette pandémie. En effet, privés d’école en présentiel, de vie sociale, de sports, de sorties des mois durant, ils se sont retrouvés totalement désemparés, isolés, perdus, ces conditions mettant à mal leur santé mentale".

Enfin, la vie reprend petit à petit ses droits. Les activités sportives et culturelles sont à nouveau autorisées, il est possible d’aller au restaurant ou simplement prendre un verre entre ami.e.s, le port du masque n’est plus obligatoire en classe… Mais il faut à tout prix éviter une nouvelle vague.

"Pour ce faire nous devons atteindre l’immunité collective nécessaire par le biais de la vaccination !", continuent les autorités locales. La Ville de Verviers via son échevinat de la Santé, en collaboration avec le Docteur DESSART, directeur médical des centres de vaccination Covid de l'Agef, a mis en place une séance de vaccination à destination de tou.te.s mais prioritairement pour le jeune public de 16 à 34 ans.

A cet effet, un camion de la Province sera présent le 21 septembre de 8 à 18 heures sur le parking en face de l’Ecole polytechnique située rue aux Laines 69 à Verviers.

Les médecins et infirmier.e.s de l’AGEF y vaccineront gratuitement avec du Pfizer et du Johnson & Johnson, ce dernier étant uniquement destiné aux personnes âgées de 41 ans et plus.