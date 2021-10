En septembre dernier, faisant suite à l’augmentation des contaminations liées au coronavirus, la Ville de Verviers via son échevinat de la Santé, en collaboration avec le Docteur Dessart, directeur médical des centres de vaccination Covid de l'Agef, mettait en place une séance de vaccination à destination de tous mais prioritairement pour le jeune public de 16 à 34 ans. Compte tenu du succès rencontré lors de cette journée, il a été décidé d’organiser une nouvelle séance de vaccination.



Dès lors, un car de la Province sera à nouveau présent le 27/10 de 8h30 à 12h30 sur le parking de l’Athénée Royal Verdi – rue des Wallons 57 à Verviers.



Comme le mois dernier, les médecins et infirmiers de l’Agef seront présents et vaccineront gratuitement et sans rendez-vous les personnes volontaires avec du Pfizer et du Johnson & Johnson, ce dernier étant uniquement destiné aux personnes âgées de 41 ans et plus.Pour rappel, les jeunes de 12 ans-15 ans doivent obligatoirement avoir un accord écrit de leurs deux parents et être accompagnés de l’un d’entre eux pour pouvoir se faire vacciner.souligne la Ville de Verviers.