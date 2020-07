Le centre-ville de Verviers va à nouveau retrouver 1.000 couleurs durant cet été. En effet, à l’initiative de l’échevin des Affaires économique, le collège communal de ce jeudi a approuvé l’installation d’un ciel de cerfs-volants.



Ce projet, intégralement financé sur base d’un subside de la Politique des Grandes Villes, illuminera l’axe Brou-Harmonie en offrant ses couleurs stimulantes aux regards des passants.

"En cette période déconfinement, cette attraction chatoyante a pour but d’accentuer la convivialité de notre espace public et de soutenir la reprise et le dynamisme de notre commerce local", explique l'échevin du Commerce Antoine Lukoki (PS).

Le Ciel de cerfs-volants sera visible dès la mi-août. De quoi inviter les Verviétois à venir flâner dans les rues du centre-ville vêtus de nouvelles couleurs !