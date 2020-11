La Journée de l’Arbre ayant été annulée à cause de la situation sanitaire, la Ville de Verviers, avec son Plan Communal de Développement de la Nature et le projet Noé/Noah, propose cette année un concours photo.



Ce concours portera sur les arbres remarquables de Verviers. Débuté ce 9 novembre, il prendra fin le 28 novembre, date officielle de la distribution initialement prévue. La collecte de photos sera l’occasion pour la Ville de faire un appel aux arbres qui devraient être repris dans la liste des remarquables selon les riverains. Les arbres signalés qui respecteront les critères seront donc recommandés par la ville au SPW.



Le concours comporte deux catégories :



- des "photos esthétiques" pour les as de la photographie. "Ici, c’est le caractère artistique qui prime !", souligne la Ville de Verviers. "Mais attention, l’arbre choisi doit être un arbre qui selon vous devrait être classé comme remarquable (même s’il ne l’est pas encore). Il doit donc rencontrer l’un des critères suivants : intérêt paysager, intérêt historique, intérêt dendrologique (espèce particulière), intérêt de curiosité biologique, taille exceptionnelle, intérêt folklorique ou religieux, repère géographique (limite, borne, ...)"

- des "photos originales" pour les plus créatifs. "Déguisements, bricolages, seul ou en famille, lâchez - vous ! Le plus drôle/original remportera le concours, mais attention, un arbre doit être présent sur la photo. N’hésitez pas à nous donner une courte description si vous le désirez", spécifie la Ville.



Les photos devront être envoyées pour le 22 novembre minuit à l’adresse pcdn@verviers.be ou via le Messenger de la page Facebook du PCDN , avec : nom et adresse du/des participant(s) ; adresse à laquelle l’arbre a été photographié. Elles seront ensuite soumises au vote du public jusqu’au 26 novembre à minuit sur la page Facebook. Ces votes compteront pour 1/5 de la note. Les autres 4/5 seront composés d’un jury de deux bénévoles PCDN et de deux partenaires du projet Noé - Noah.



Les résultats seront dévoilés le 28 novembre à 12h sur la page Facebook. Les gagnants auront pour lot le jeu de société Photosynthesis et une plante au choix (arbre fruitier ou plantes grimpantes). Une brochure sur les arbres remarquables verviétois ainsi qu’une pochette des promenades PCDN seront offertes aux trois premiers de chaque catégorie. Les trois meilleures photos de chaque catégorie seront également exposées lors de la journée de la Biodiversité le 20 mai 2021.