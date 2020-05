Sur le parking de la Bulle de Gérardchamps.

Dès ce lundi 25 mai, pour une durée indéterminée, un drive-in de dépistage Covid 19 sera accessible sur le parking de la Bulle de Gérardchamps à Verviers et ce, du lundi au vendredi, de 9h à 18h ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés de 9h à 13h. Il s'agit de répondre à un besoin de délocalisation de ces tests mais aussi de régler les problèmes logistiques rencontrés au sein du CHR.

Comme l'explique Sophie Lambert, échevine de la Santé, "jai été contactée par le Docteur Meuris, représentant du cercle des médecins généralistes de l'arrondissement - AGEF, en date du 14 mai. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19 a rapidement nécessité la mise en place d’un centre de dépistages au niveau du CHR East Belgium. Ce centre de tri Covid sert à présent à tester les patients qui présentent quelques symptômes et doivent être confinés chez eux. Ce centre étant directement accolé au CHR, il pose quelques problèmes organisationnels. En accord avec les Docteurs Brohon et Duliere respectivement directeurs médicaux au CHR et au CHC, l’AGEF a décidé de le délocaliser afin d’améliorer la prise en charge des patients verviétois et des communes voisines. L’idée étant d’établir un « drive-in » pour réaliser ces tests dans un meilleur confort pour tous les patients".

En effet, les expériences réalisées pour ce type de structure semblent aujourd'hui démontrer l'efficacité, le confort et la diminution du risque de contamination des locaux et des personnes travaillant dans le cadre de ces tests. "Il était important de trouver rapidement un parking répondant aux critères requis à savoir assez vaste, muni d’une connexion électrique et offrant une possibilité d’accès à des sanitaires pour le personnel. Après plusieurs visites organisées, c’est le parking de la Bulle en Gérardchamps qui présentait toutes les conditions en termes d’emplacement et d’espace", poursuit l'échevine. "Notre Collège réuni ce jour, a validé cette proposition".

Précisons bien sûr que seules les personnes détentrices d’une attestation délivrée par leur médecin pourront se rendre au drive-in afin d’y être dépistées.