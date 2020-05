Un suspect a été interpellé quelques heures plus tard

Ce vendredi vers 4 h 20 du matin, la police de la zone Vesdre a été prévenue que des coups de feu avaient été tirés dans un appartement situé au 79 de la Place Sommeleville, à Verviers.

Un témoin a, en effet, entendu des coups de feu provenant du domicile de son voisin, un homme âgé de 27 ans.

Les services de police sont très rapidement arrivés sur les lieux des faits et sont entrés dans le domicile de la victime. Ils ont alors découvert le corps inanimé de la victime, se trouvant sur le sol, à l’entrée de l’appartement. Les services de police ont également découvert la présence de sang autour du corps.

Le parquet de Verviers a été prévenu immédiatement et a saisi le Juge d’instruction. Substitut et juge sont alors descendus sur les lieux du drame, en compagnie du médecin-légiste, de l’expert en balistique et du laboratoire de la police scientifique.

Des premiers éléments de l’enquête et des premières constatations médico-légales et balistiques, il semble que la victime a été touchée par balle à deux reprises. On constate une blessure par balle à hauteur du bras gauche et une blessure par balle à hauteur du haut du thorax et de la tête. Le malheureux est décédé, selon toute vraisemblance, de ce dernier coup de feu. "Des précisions pourront être apportées lorsque nous disposerons des résultats médico-légaux et balistiques", explique le Procureur du Roi, Gilles de VIllers Grand Champs.

Selon le magistrat, un témoin a vu un suspect prendre la fuite après les faits et a semblé reconnaître une personne.

"Cette personne a été interpellée par les services de police et a été privée de liberté par mon Office à 5h29. Il s’agit d’une personne née en 1990, habitant Verviers et de nationalité belge."

Son audition est actuellement en cours.

"Le dossier a été mis à l’instruction ce matin. La qualification retenue actuellement est l’assassinat (homicide volontaire avec préméditation). Il a été requis auprès du Juge d’instruction de décerner mandat d’arrêt à charge du suspect interpellé. Le Juge d’instruction recevra le suspect en fin de journée", continue M. de VIllers Grand Champs.

De nombreux devoirs sont actuellement en cours tant en terme d’analyses scientifiques, d’auditions, de recherches via les images caméras, …

"Le dossier en est à son début et l’enquête en cours devra permettre de faire la lumière sur les événements de cette nuit."