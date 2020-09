Ce samedi, un important incendie s'est déclaré rue du Collège, à l'étage de l'ancien café Indiana. Les pompiers ont pour rappel déployé d'importants moyens sur place. 20 à 25 pompiers étaient ainsi sur les lieux, avec deux pompes, deux auto-échelles, une citerne, deux officiers et un véhicule de ravitaillement. L'immeuble était en travaux. Il était inoccupé au moment du sinistre mais il faisait régulièrement l'objet d'occupation par des squatteurs.

En raison de cet incendie, un périmètre de sécurité au droit des immeubles 82/84 et 86/88 sur une profondeur de 10 mètres environ a été défini, a indiqué ce mardi la Ville de Verviers. "La circulation a pu être maintenue via une chicane passant par la zone de stationnement". Toutefois, "au vu de la largeur restante, il est interdit aux bus et aux camions de passer par la rue du Collège" (et donc par le parking de la place du Martyr).