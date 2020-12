En cette période troublée, ils sont nombreux à se montrer solidaires et à mettre sur pied de nouvelles initiatives afin de faire face à cette crise sanitaire qui les empêche de mener leurs activités comme ils auraient pu le faire en cette période de fêtes de fin d'année... C'est ainsi qu'une Verviétoise, qui gère l'agence de titres-services Le logis des Fées, a décidé de mettre une partie de ses locaux à la disposition de quelques artisans afin d'y établir un petit marché.

Ce pop-up store a donc été établi rue de Séroule, 17 à Verviers. A côté des créations en fleurs et végétaux séchés de la maîtresse des lieux, on peut également y trouver d'autres réalisations comme des bijoux en émail sur cuivre, des objets customisés, des miels et produits dérivés ainsi que des articles de lithothérapie et bijoux ornés de pierres semi-précieuses.

Afin de pouvoir accueillir des visiteurs dans de bonnes conditions, et surtout dans le respect des mesures Covid-19, six personnes peuvent y être reçues, en même temps, durant une demi-heure. Il est demandé, comme partout ailleurs, de ne pas s'y présenter en famille...

Le pop-up store est accessible ce samedi de 15 h 30 à 18 h 30 ainsi que vendredi et samedi prochains. Vendredi durant la même tranche horaire et samedi de 10 h à 18 h 30.

Plus d'informations sur la page Facebook Le comptoir végétal.