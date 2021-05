Le regain de tension au Proche Orient et plus particulièrement dans les relations entre Israël et la Palestine a pour conséquence la tenue de manifestations en Europe.

Ainsi donc, à l'initiative de l'ASBL Les Equipes populaires et des mouvements syndicaux, un rassemblement est prévu ce dimanche 16 mai à partir de 14h à Verviers.

C'est dans une optique de dénonciation de la situation vécue sur place et afin d'afficher sa solidarité avec le peuple palestinien que ce rassemblement est organisé.



"Les événements de ces derniers jours sont le résultat de la politique menée depuis longtemps par l’Etat d’Israël à l’encontre de la population palestinienne", est-il estimé.

Une politique qui est qualifiée d'apartheid et où la privation des droits fondamentaux des ressortissants palestiniens est dénoncée.

Lundi dernier, date anniversaire de la conquête de Jérusalem par Israël, l’armée a également réprimé les manifestants palestiniens.

", disent les organisateurs.