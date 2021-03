Un homme né en 1950 a comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Verviers où il est poursuivi pour harcèlement et attentat à la pudeur sur un enfant de 10 ans. Les faits ont été découverts en février 2017 alors qu'un père de famille avait déposé plainte après que sa fille lui avait fait part des confessions de son petit frère. L'enfant qui a été entendu a expliqué qu'il avait été victime, à au moins trois reprises, d'attouchements sexuels de la part d'un ami de la famille.

Le septuagénaire qui s'est exprimé lors de l'audience a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés. "Je me suis toujours occupé d'enfants et de jeunes dans mon quartier. J'ai rendu service, je l'ai gardé avec son frère, on faisait des activités ensemble", a expliqué le prévenu qui a reconnu lui avoir donné quelques gifles lorsque l'enfant n'écoutait pas.

L'homme a aussi reconnu avoir offert un GSM à l'enfant. Une manière de rester en contact avec lui. "C'est du harcèlement ! Cet enfant était sous pression. Il devait répondre aux appels et aux messages au risque de se faire enguirlander. Quand monsieur lui écrivait 'Je t'aime, tu me manques', cela fait plus penser à une relation amoureuse qu'à une amitié", a insisté la procureure du Roi qui est parvenue à ce que le prévenu admette qu'il n'était pas normal qu'un homme de son âge dorme avec un enfant. Lors de son interrogatoire, l'homme a ainsi reconnu avoir "joué" avec le sexe de l'enfant ou encore l'avoir lavé. "Par la suite, le courant ne passait plus et il ne voulait plus venir chez moi" a indiqué l'homme qui dit avoir pris conscience de la gravité des faits.

Le ministère public qui réclame une peine de 42 mois de prison au total s'est dit inquiet pour les éventuels faits qui se sont produits par le passé et qui n'ont pas été dénoncés. "Le prévenu ne s'est pas remis en question et lors de sa rencontre avec l'expert il n'a pas considéré, à l'époque, que son comportement avait engendré des désagréments pour l'enfant, qui a aujourd'hui 15 ans, qui va devoir vivre avec ce fardeau durant toute sa vie."

Jugement le 2 avril.