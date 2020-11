Qu’elles soient physiques, verbales, psychologiques, économiques ou sexuelles, les violences faites aux femmes restent une cause de mortalité majeure. En Belgique, plus d’1 femme sur 3 a déjà subi des violences. Chaque année, on compte plus de 20.000 plaintes. 1 femme sur 5 est victime de harcèlement au travail et 9 sur 10 ont déjà subi le harcèlement de rue. En Wallonie, on estime à 18 le nombre de viols perpétrés chaque jour. Dans notre pays nous totalisions 24 féminicides en 2019. A l’heure d’écrire ces lignes, on dénombre déjà 17 victimes, toutes assassinées parce qu’elles étaient des femmes.



Face à ce constat toujours alarmant, les partenaires verviétois que sont le service Egalité des Chances de la Ville de Verviers, Inforcouple, l’Accueil ASBL, le service d’assistance policière aux victimes de la zone vesdre, le centre de Planning Familial FPS, les Femmes Prévoyantes Socialistes, le service d’aide aux justiciables et Vie féminine, se mobilisent une nouvelle fois pour la campagne "Ruban Blanc" qui aura lieu du 25 novembre au 6 décembre.



Cette campagne symbolise depuis ses débuts l’engagement personnel à ne jamais commettre, ni cautionner ou même passer sous silence des actes de violence à l’encontre des femmes. "La période de confinement liée à la crise sanitaire que nous vivons actuellement a engendré des situations critiques chez les victimes de violences conjugales qui, privées de contacts avec leur famille, leurs amis, leurs collègues, se sont vues plus fortement exposées à l’emprise et aux violences de leur conjoint", souligne la Ville de Verviers. "Par ailleurs, les mesures de confinement ont fortement compliqué la prise en charge de ces femmes en maisons d’accueil. Dans ces circonstances, il était important pour nous, de mener à bien cette campagne Ruban Blanc en proposant à la population diverses actions de sensibilisation".



.030. En guise de soutien durant cette période, l’Hôtel de Ville sera illuminé en blanc et arborera le ruban blanc.

Le numéro vert d'urgence « Ecoute violences conjugales » : 0800/30.030.