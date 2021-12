Vendredi soir, La police de la zojne Vesdre a été appelée à la clinique Sainte-Elisabeth de Verviers pour une personne dérangeante et agressive envers le personnel soignant ainsi que l'agent de sécurité.

Dès l’arrivée de l’équipe, le suspect s'est montré menaçant envers les services policiers et envers le service hospitalier.

L’homme de 44 ans se trouvait dans un état d'ivresse et tenait des propos incohérents. L'agent de sécurité a alors informé que l'intéressé avait été déposé à la clinique Sainte-Elisabeth par une tierce personne (qui n'est plus sur place) et que depuis lors le suspect réclamait une sacoche ainsi que son GSM.

Comme les policiers ont obtenu l'information par le docteur du service des urgences que le Monsieur ne nécessitait pas de soins urgents, il a été ramené au poste.

L'intéressé a alors continué d'être agressif au commissariat et menaçant envers les services de police.

Ce dernier a été privé administrativement de sa liberté et placé en cellule, privation de liberté confirmée par l’Office de police administrative.