Égayer le quotidien



Consciente du contexte particulier de cette rentrée scolaire, l’échevine de l’Instruction publique Sophie Lambert, sur proposition de la Direction, a décidé de dégager un budget de 5.400 euros "pour l’organisation de diverses activités ludiques et culturelles qui seront offertes aux

Les inondations sans précédent vécues au mois de juillet dernier n’auront pas entamé le moral des troupes au sein des écoles communales sinistrées. En effet, depuis la catastrophe, l’échevinat de l’Instruction publique en collaboration avec ses services, l'ensemble du corps enseignant,mais aussi les services techniques de la Ville, se sont mobilisés et ont œuvré sans relâche pour trouver des solutions concrètes afin de permettre une rentrée scolaire au 1er septembre.Tous les efforts et les moyens mis en œuvre durant ces dernières semaines n’auront pas été vains. Ce mercredi, toutes les classes primaires seront accueillies sur le site du bâtiment principal au 1er étage. Les classes maternelles, quant à elles, prendront place provisoirement sur le site des Tourelles en attendant l’arrivée des modules en préfabriqué le 21 septembre prochain.Des animations et excursions variées seront ainsi proposées à tous les enfants inscrits dans les différentes classes allant de la maternelle à la 6ème primaire. Au programme des activités imaginées en fonction des âges et suivant les disponibilités, on retrouve entre autres, des visites au Château de Franchimont, au Musée Tchantchès et à la Maison de la Science mais également des excursions au parc Forestia, à la ferme des Fosses ainsi qu’à l’Observatoire centre Ardenne...commente l'échevine.Une démarche similaire est en cours d’élaboration à l’école de l’Est également sinistrée.