CrossFit La Vesdre propose des séances de sport gratuites et réalisables à la maison.

Avec le confinement, vous avez envie de bouger, de vous dépenser, chez vous ? Vous cherchez des occupations pour vos enfants et vous voulez qu’ils bougent un peu plus ? Vous voulez découvrir ce qu’est le cross-fit ?

Pour ceux qui veulent s’y mettre, CrossFit La Vesdre, centre sportif verviétois créé en avril 2019, propose des séances de sport réalisables à la maison, sans matériel, en duo parent-enfant et tout ça gratuitement.

Les séances en ligne gratuites et ouvertes au public se trouvent sur leur page Facebook. Chaque jour, une séance est proposée, accompagnée d’une vidéo explicative sur les exercices demandés. Des séances spéciales parents-enfants gratuites sont proposées, 1000 séances gratuites aux ados entre 10 et 15 ans sont offertes pour la reprise et les abonnements de tous les membres sont mis en pause afin qu'ils ne soient pas lésés.