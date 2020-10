Samedi, une 6e fresque “Dire Nous" a été inaugurée dans le quartier de Prés -Javais, dans le respect des règles sanitaires.



Cette fresque se voulant participative, les associations partenaires du projet (MJ des Récollets, Centre culturel de Verviers, CRVI) et la Ville de Verviers (via le projet Interreg N-Power) se sont associés afin de récolter avis, opinions et suggestions des habitants du quartier. Cette collecte s’est faite via divers canaux (rencontres, photos, témoignages), permettant aux artistes impliqués de s’inspirer pour créer une oeuvre reflétant la vie du quartier. Ainsi, la citation traditionnellement présente sur la fresque est cette fois extraite d’un texte concocté par Rêverie Commune, grâce à la récolte de témoignages sur le quartier.



Pour rappel, le projet "Dire Nous" s'inscrit dans la continuité de diverses opérations menées sur le territoire verviétois avec pour but de favoriser la cohésion sociale, le bien vivre ensemble et l’acceptation de l’autre, quelles que soient les différences.

Plusieurs jours de travail



Début octobre, le mur à l’entrée de la Plaine Lentz était en cours de remise en état par une équipe de l’E.F.T. Isocele. Dès le 6 octobre, les artistes OzeArv (artiste ayant déjà travaillé sur le projet « Dire Nous ») et Françoise Martin (artiste verviétoise) ont débarqué dans la Plaine afin de débuter leurs esquisses. La semaine du 12 octobre était rythmée par les coups de pinceau et autres sifflements de bombes de peinture, pour aboutir le 17 octobre à l’inauguration de l’oeuvre. De nombreux citoyens ont pu admirer le travail en cours des artistes, et assister samedi à sa présentation.