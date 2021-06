Verviers: une sortie de crise avant l'été ? Verviers Aude Quinet © Tonneau

La nouvelle présidente de la fédération verviétoise Valérie Dejardin et le président de la Fédération liégeoise du PS Frédéric Daerden ont convoqué les élus socialistes verviétois ce lundi soir pour examiner les options en vue d’une nouvelle majorité à Verviers. Les dix élus verviétois (à l’exception de Jean-François Istasse absent pour raisons de santé) étaient réunis pour examiner la solution la plus raisonnable pour sortir de la crise qui dure depuis bientôt un an. [...]