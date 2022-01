Verviers Pour pouvoir venir en aide aux sinistrés des inondations de juillet, des élèves et des enseignants de l’Académie des Beaux-Arts de Verviers ont fait don d’œuvres personnelles qui seront vendues aux enchères. Les fonds récoltés seront versés à 4 associations qui aident les sinistrés : La Page, Les Amis du Val de Vesdre, Les Restos du cœur et la Maison des jeunes des Récollets. La vente est ouverte à tout le monde. Le prix de départ est fixé à 5 €. Elle aura lieu le 15 janvier à 17 h en l’Espace Nova, place du Palais de Justice. Infos : 087/22.45.42 ou via Internet à direction@academie-verviers.be.