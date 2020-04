Deux jeunes hommes condamnés pour s'en être pris à une ado de 15 ans

Le tribunal correctionnel de Verviers vient de condamner un Verviétois de 29 ans à une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire pour viol et attentats à la pudeur sur une adolescente âgée de 15 ans à l'époque des faits. Un de ses amis, âgé de 34 ans, est condamné à un an avec sursis pour attentats à la pudeur. Tous deux ont également été reconnus coupable d'avoir facilité l'usage de drogues à des mineurs. Dans la nuit du 15 au 16 février 2015, deux adolescentes de 15 et 16 ans, qui revenaient du carnaval de Dolhain, se sont invitées au domicile du trentenaire lequel a demandé à plusieurs reprises que cette petite fête improvisée s'écourte au plus vite.

Mais, pour l'adolescente de 15 ans, cette after a quelque peu dérapé puisqu'elle a fait un malaise après une consommation excessive d'alcool durant l'ensemble de la journée mais également en raison de la consommation de cannabis au domicile du Verviétois.

Les deux Verviétois étaient d'ailleurs en aveux sur ces faits liés à la drogue ainsi que sur les attentats à la pudeur en raison de bisous échangés, durant la soirée, avec les deux jeunes. Le Verviétois de 29 ans a finalement été condamné pour le viol alors qu'il niait les faits. Son ami avait déclaré avoir vu durant la nuit la victime à califourchon sur le prévenu.

Pour le parquet qui avait requis deux ans à l'encontre du violeur, l'adolescente n'avait pu librement donner son consentement vu son état. Le tribunal a par contre acquitté le trentenaire de cette prévention de viol pour laquelle il était poursuivi comme co-auteur.

Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de la défense qui avait sollicité, cinq ans après les faits, une suspension du prononcé pour les préventions reconnues.