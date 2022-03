"Et c'est toujours loin d'être terminé", promettent-ils. Vitaa & Slimane se produiront "en exclusivité au festival cet été" le vendredi 22 juillet. La veille, ce sont MC Solaar et Black M qui fouleront la scène des Francos. Et le samedi 23, c'est Mosimann qui leur succédera.

On savait déjà que le chanteur français Vianney se produirait à Spa pour son unique concert estival en Wallonie. Parmi les noms déjà annoncés précédemment, on retrouve aussi Calogero, Henri PFR, Typh Barrow, Charles, Ykons, Noe Preszow, Clara Luciani, Grand Corps Malade, Fally Ipupa ou encore Delta.

La 27e édition du festival accueillera également sur scène Mustii, Doria D et le duo Terrenoire, les Namurois de Glauque, Kid Noize, Cœur de pirate, ainsi que Pierre de Maere.

Les personnes qui avaient acheté des tickets ou des pass en 2020 et 2021, deux éditions finalement annulées en raison de la pandémie de coronavirus, doivent les convertir en bons d'achat, qui leur permettent d'obtenir des tickets pour 2022 (et/ou 2023) sans augmentation de prix.