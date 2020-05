Vols dans les clubs de football: cette fois c'est au tour de Heusy © DR Verviers Matthias Sintzen

Le club de deuxième provinciale liégeoise a été visité durant la nuit de vendredi à samedi. Cela ne s'arrête plus: les clubs de football amateur de la province de Liège reçoivent la visite de malfrats de semaine en semaine. Après des formations comme Fontin, Tilff, Bolland, Beaufays... la victime s'appelle cette fois Heusy. Un carreau a été cassé et les voleurs sont rentrés dans la buvette.



Leur butin est cependant très faible: ils n'ont pu emporter qu'un casier de softs. "Il ne restait que cela. Le brasseur avait tout repris. Ils cherchaient visiblement de l'argent car ils ont cassé la machine à jetons, mais il n'y avait rien dedans. Ils n'ont pas pris la télévision ni l'imprimante (NdlR: comme ce fut le cas dans d'autres clubs)", explique René Dhaese, le CQ du club. "Ils ont aussi embarqué les clés de la remorque, qui a été déplacée depuis, et de la réserve."



Ces clubs qui ont déjà bien des difficultés en temps normal se passeraient bien de ce vandalisme durant cette période. "Il faudra compter 3.500€ pour la machine à sous et 2.000 ou 2.500 pour le carreau."



Une plainte a été introduite à la police et des empreintes relevées par le laboratoire.