Le projet Agreta (Ardenne Grande Région, Ecotourisme et Attractivité) est un projet transfrontalier porté par des partenaires belges, luxembourgeois et français qui vise à accroitre l’attractivité de l’Ardenne transfrontalière. Ce projet, démarré en 2017 jusqu’à aujourd’hui, est financé dans le cadre du programme Interreg V Grande Région via des fonds Feder et des cofinancements nationaux (Région wallonne, gouvernement luxembourgeois…). Il bénéficie d’un budget total de 2,3 millions d’euros afin d’accroître l’attractivité de l’Ardenne, en assurant un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie. Le budget porte sur le tourisme ardennais en Grande Région, à savoir les provinces belges de Liège et de Luxembourg et le nord du Grand-Duché de Luxembourg, l’Eislek.

Ce vendredi, l'ensemble des partenaires du projet Agreta ont présenté avec fierté le bilan de leurs quatre années d’actions. Ils ont également officiellement inauguré l’itinéraire équestre transfrontalier "L'Ardenne à cheval : au galop de parc en parc".

L’écotourisme

Durant les quatre années du projet, onze partenaires ont collaboré pour à la mise en place d’actions articulée autour de trois thématiques : l’écotourisme, la marque Ardenne et la promotion/marketing. Il s’agit notamment de l’accompagnement des prestataires touristiques adhérents à la marque Ardenne et l’animation de ce réseau via des événements, formations, sensibilisation à l’écotourisme (valorisation du circuit-court, ampoules écologiques…), mise en place de dispositifs (nichoirs, hôtels à insectes, prés fleuris…)… Les partenaires ont aussi participé à la création d’un site web (www.visitardenne.com) pour promouvoir la destination, la mise en place d’une communication et l’élaboration d’une vaste étude menée par l’Université de Liège-Gembloux visant à connaître les usages et besoins du terrain. Ils ont aussi tenu à sensibiliser les visiteurs à l’environnement en mettant en place différents outils : une malle découverte de la nature dans 60 hébergements du territoire, un guide ludique et un jeu de société.

Un itinéraire équestre

La dernière action de ce projet transfrontalier, et non des moindres, concerne la création d’un nouvel itinéraire équestre balisé de plus de 500 km, traversant 31 communes et reliant 6 parc naturels belges et luxembourgeois : Hautes Fagnes-Eifel, deux Ourthes, Vallée de l’Attert et Haute-Sûre Forêt d’Anlier en Wallonie ainsi que l’Our et la Haute-Sûre au Grand-Duché de Luxembourg. L’itinéaire a ceci de particulier qu’il dispose de 22 aires de repos pour les équidés.

« La région est déjà pas mal fréquentée par les cavaliers, ils sont de plus en plus nombreux à venir parcourir les parcs naturels de notre région », constate Jean-Michel Despontin, directeur adjoint du Parc naturel des Hautes Fagnes. D’où l’intérêt de les accueillir le mieux possible. « Ici Agreta a structuré un tracé en phase avec les différentes réglementations (DNF..) et a pointé des spots naturels, panoramas remarquables pour en faire quelque chose d’attractif au niveau du parcours », explique-t-il. « A côté des hébergements touristiques partenaires, Agreta a aussi sélectionné divers hébergements touristiques d’accord d’accueillir des cavaliers ». De quoi ravir les cavaliers que nous avons pu croiser lors de notre passage sur place, entre les zones magnifiques boisées et dépaysantes du Parc naturel des Hautes Fagnes.

Plus d’informations sur www.visitardenne.com