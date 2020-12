Ce mardi soir, la zone de police Stavelot/Malmedy a été appelée pour un accident de voiture avec blessé survenu route de Botrange à Waimes. La voiture était seule en cause.

Le conducteur d'une voiture Ford Fiesta, un jeune homme âgé de 20 ans et originaire de Waimes, circulait sur la N676 en direction de Paliseul lorsque, pour une raison inconnue, il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un arbre sur le bord de la chaussée. Sur la violence du choc, le moteur et la boîte de vitesse se sont désolidarisés du véhicule pour venir percuter une camionnette et sa remorque. Quant au reste du véhicule, il a finit sa route dans le jardin d'une habitation.

Blessé, le jeune conducteur a été transporté au Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy. Ses jours ne sont pas en danger.

Les policiers ont constaté qu'une légère couche de neige recouvrait la chaussée ce mardi soir...