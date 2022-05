Des bénévoles se sont relayés cette semaine pour sauver un maximum de poissons du lac de Warfaaz avant les travaux. Les avis sont partagés.

Depuis un peu plus d’un mois, le lac de Warfaaz a entamé ses travaux avec la vidange du lac. Des travaux qui ont pour objectif, pour rappel, la réparation et le curage du lac, mais aussi son aménagement au niveau des berges pour améliorer la biodiversité.

D’ici là, il y a d’abord cette première étape de la vidange qui comportait un certain risque pour les poissons. En effet, plus l’été se rapproche, plus l’eau restante est rapidement chaude et sous-oxygénée.Il ne fallait donc pas perdre de temps pour en sauver un maximum.