Les pompiers luttent actuellement contre l'incendie

Aux environs de 9 heures du matin, les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau ont été appelés à intervenir à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un bungalow situé chemin du Bois du Roi.

Les pompiers de Fourons sont également sur place dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide. Quinze pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau se trouvent sur place en plus de de leurs collègues de Fourons.

Ce mardi matin, un incendie s'est déclaré dans une habitation à Warsage, sur la commune de Dalhem.