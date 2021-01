On vient de l'apprendre, à la suite de la découverte de plusieurs car de Coronavirus, la fermeture de l'école communale de Welkenraedt a été décidée pour la période allant du 25 janvier au 1er février prochain.

"Suite à plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein de l'équipe éducative, un grand nombre d'enseignants doit observer une quarantaine", indique un communiqué de la ville de Welkenraedt sur Facebook. "Par conséquent, l'école devra fermer ses portes du 25 janvier au 1er février 2021", poursuit le communiqué.

Les parents qui n'ont pas d'autre choix et dont les enfants ne doivent pas observer une quarantaine pourront trouver une solution pour faire garder leurs enfants au sein de l'établissement.

"Si vous devez vous absenter de votre emploi pour garder votre enfant, une attestation de fermeture de l'établissement scolaire vous sera délivrée à destination de votre employeur. Sachez toutefois qu'une garderie sera organisée pour les enfants dont les deux parents sont occupés professionnellement. Les élèves des classes de Madame Jessica et Madame Margaux sont en quarantaine et ne peuvent par conséquent pas fréquenter la garderie.Tous les parents seront contactés personnellement par l'instituteur(trice) de leur enfant. Ces décisions sont prises pour la santé de tous. Merci de votre compréhension. Prenez soin de vous et de vos proches."