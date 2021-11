La cour d’appel de Liège a condamné Sylvain, 31 ans, à une peine d'un total de sept ans de prison ferme et un an de déchéance du permis de conduire pour avoir volontairement foncé sur un cyclomotoriste à Welkenraedt le 21 août 2019. Le condamné devra également repasser le permis pratique, théorique et psychologique.

Le parquet avait requis une peine de 40 mois de prison devant le tribunal correctionnel de Verviers pour ce qui était qualifié de tentative de meurtre. Mais le tribunal avait retenu des coups et blessures avec incapacité de travail de quatre mois. La cour n’a pas eu la même analyse et a estimé la tentative de meurtre établie. Le jour des faits, Sylvain, qui s’était fait retirer son permis de conduire, circulait au volant de sa voiture lorsqu’il a été mis en présence d’un cyclomotoriste dans la rue Mitoyenne à Welkenraedt. Les protagonistes ne sont pas d’accord concernant la manière dont les faits se sont produits.

Selon Sylvain, ce serait le cyclomotoriste qui a commencé à avoir un comportement agressif et dangereux sur la route. Selon la victime, c’est Sylvain qui n’a pas supporté d’être dépassé parce qu’il jouait sur son GSM alors que le feu était passé à la phase verte. “ Au feu rouge, un scooter m'a fait une queue de poisson”, a déclaré Sylvain lors de la première audience consacrée à son affaire. “Il a plusieurs fois freiné devant moi. Je me sentais fort provoqué. Je ne sais pas pourquoi il m’a choisi. Ça s’est reproduit à trois reprises.”

L’automobiliste a également dépassé le cyclomotoriste. Il a fini par s’arrêter. Il s’est dirigé vers le cyclomotoriste et son passager. “J’ai fait la bêtise de lui mettre une baffe. J’ai eu un coup de sang.” Selon Sylvain, le cyclomotoriste aurait ensuite porté des coups de casque. “Son copain s’est ramené. Ils étaient à deux en train de me bousculer. Il m'a frappé dessus avec son casque. Je suis remonté dans mon véhicule et il a grimpé sur mon capot pour m’empêcher de partir.”

Selon un témoin, l’automobiliste aurait tenté de faire tomber le cyclomotoriste à plusieurs reprises.“Il a roulé tellement vite que je n’ai pas pu le suivre”, indiquera cette dame. Un témoin a expliqué que l’automobiliste avait foncé à toute vitesse en direction du cyclomotoriste. C’est ce témoin qui a aidé la victime en le tirant vers le côté pour éviter la collision. Après les faits, Sylvain a demandé à sa compagne de déclarer que c'était elle qui se trouvait au volant du véhicule au moment des faits. Les magistrats de la cour d’appel ont estimé que la tentative de meurtre était établies et ont également décidé de l’arrestation immédiate du prévenu qui n’était pas présent à l’audience du prononcé.