L'arrêt de la cour du travail de Liège, rendu le 17 février dernier, confirme son jugement de 2019. Jean-Paul Berrendorf est ainsi reconnu coupable de harcèlement moral sur un professeur, selon SudInfo. Il est condamné à lui payer l’équivalent de six mois de salaire brut.

"La cour a estimé qu’il s’agissait d’une faute lourde commise sur un subordonné", a indiqué l'avocat du professeur à nos confrères. En effet, ''le dossier faisait état de nombreuses humiliations publiques, de multiples fiches individuelles rédigées à l’encontre du professeur pour le faire craquer ". Ce harcèlement moral a duré pendant un an et a mené à une incapacité de travail du professeur visé.

"Un comportement tyrannique"

En 2011, des grèves éclataient à l'athénée royal de Welkenraedt afin de dénoncer le comportement du nouveau préfet, Jean-Paul Berrendorf. Avec son arrivée en 2010, "la situation et le climat au sein de l’établissement se sont considérablement dégradés", nous expliquait alors Olivier Bouillon, permanent régional CGSP enseignement. Plusieurs professeurs se disaient ainsi victimes de harcèlement et d'intimidation.

Dans la foulée, Jean-Paul Berrendorf avait été placé sous tutelle, encadré par deux préfets coordinateurs et une équipe mobile. Il restera en place jusqu'en 2017. Au vu de la contestation grandissante, la ministre de l'Enseignement de l'époque, Marie-Martine Schyns, avait alors décidé de l'écarter et de lui confier une nouvelle mission au bureau exécutif du centre de coordination et de gestion des programmes européens.