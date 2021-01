Le chantier "ville conviviale" qui a débuté en août 2019 se poursuit à Verviers. Plusieurs phases sont en cours : la place Verte, le parc Fabiola et le square de la Chic-Chac, la rue du Manège et l’axe Xhavée-Crapaurue (au niveau des impétrants), expliquent la bourgmestre et l’échevin des Travaux Maxime Degey au travers d’un communiqué.

Les travaux pour la SWDE, Resa ainsi que Voo, ont commencé la semaine du 11 janvier dans la Crapaurue et ses venelles. La circulation reste maintenue dans la rue principale comme elle l’est actuellement (un sens unique de la place Verte vers le carrefour avec Thier Mère Dieu).

Dans ce cadre, le lundi 11 janvier, 5 arbres ont été abattus au pied de la rue Crapaurue afin de permettre la pose et le remplacement des impétrants en question. Des arbres seront replantés à la fin de la phase d’aménagement des trottoirs et de la voirie de la rue.

Léger retard

En décembre dernier, l’échevin des Travaux annonçait la fermeture de l’axe Xhavée-Crapaurue en février, afin de commencer les travaux de voirie. "Cette fermeture va être légèrement postposée, en raison des conditions climatiques. Nous sommes actuellement occupés à affiner le planning avec l’entrepreneur et le coordinateur de chantier. L’objectif est de réduire les nuisances au maximum et d’accélérer le chantier", indique-t-il..