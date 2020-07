Ils ont eu lieu ce jeudi en fin de journée.

Les pompiers de la zone de secours Vesdre Hoêgne Plateau ont été appelé à intervenir à deux reprises ce jeudi.

Et ce en fin d'après-midi et en cours de soirée dans les entités d'Aubel et de Battice.

Le premier incendie a eu lieu dans une ferme située rue Hagelstein.

Le feu, important et visible à des kilomètres, a pris pour une raison inconnue.

Il a nécessité la présence de deux autopompes, deux citernes, une auto-échelle et un officier.

Le second incendie a concerné un magasin de vélos situé rue de Herve.



Ici encore, le déploiement a été important avec une vingtaine d'hommes du feu.

Le sinistre a toutefois été rapidement maîtrisé puisqu'aux alentours de 22h30, le déblai était en cours.