Malgré une météo parfois particulièrement venteuse, le planning de dépose des poutres du viaduc de Huccorgne (E42/A15) est respecté ! Le retard engendré par ces conditions difficiles a pu être résorbé par les équipes qui achèvent en ce début de semaine les manœuvres de retrait.

Au total, pour cette phase qui se concentre sur le pont qui supporte habituellement les voies vers Liège, au niveau des travées d’approche 36 poutres de 60 tonnes chacune et de 30 mètres de long auront été manipulées au cours d’opérations de grutage menées jusqu’à 60 mètres de haut.

Précédemment, 4350 m² de tablier ont été sciés, démolis et évacués pour un total de 1950 tonnes. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, 4350 m² de prédalles seront posés, 180 tonnes de ferraillage seront façonnées et mises en œuvre et plus de 650 m² de béton seront coulés. Concernant la partie centrale du viaduc, devenue une « île » entourée de vide, le tablier a complétement été mis à nu et les réparations de béton vont bientôt débuter. Un échafaudage mobile a été monté sur ce viaduc central et permettra d'effectuer les réparations nécessaires sur les faces externes et inférieure du caisson.

Enfin, l’étanchéité sera posée simultanément sur toute la longueur du pont (parties d’approches + partie centrale), suivie des revêtements puis des marquages et des divers équipements.

Pour rappel, ce chantier, qui est le plus conséquent des années à venir en région liégeoise, consiste à réhabiliter le viaduc de Huccorgne supportant l’autoroute E42/A15 à hauteur de Wanze. Concrètement, les travaux visent à apporter une véritable cure de jouvence au viaduc :

➢ Les travées d’approche seront toutes deux démolies et reconstruites, à l’exception des piles qui seront conservées et réparées ;

➢ La partie centrale sera réhabilitée ;

➢ Le chantier prévoit également sur le viaduc : la pose d’une nouvelle étanchéité, de nouveaux revêtements, le placement d’écrans antibruit, d’un éclairage LED, de structures métalliques pour faciliter les inspections ultérieures (passerelle), d’un caillebotis entre les 2 viaducs…

Le marché public de réhabilitation de l’ouvrage a été remporté par l’association momentanée GALERE-BESIX, pour un montant de plus de 23 millions HTVA financé par la SOFICO dans le cadre du PIMPT, le "Plan infrastructures et mobilité pour tous 2020-2026".