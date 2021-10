Liège et les Liégeois n’ont pas été épargnés par ces crises importantes qui se succèdent et se chevauchent.

C'est pourquoi le CPAS de Liège tient à rappeler au plus grand nombre qu’outre ses services « classiques », il peut octroyer, à chaque citoyen liégeois dans le besoin en raison de la crise sanitaire OU des inondations, des aides sociales et financières.

Concrètement :

- Tout Liégeois dans le besoin en raison de la crise sanitaire peut être aidé par la Cellule Covid du CPAS.

- Une attention particulière est par ailleurs portée aux jeunes de 18 à 25 ans via la me sure Zoom-18-25 visant à aider les jeunes en difficulté suite au Covid.

- Enfin, les Liégeois touchés par les inondations et éprouvant des difficultés sociales ou financières peuvent également bénéficier d’une aide du CPAS de Liège pour l’achat de matériel ou de produits de première nécessité.

Ces aides concernent tous les Liégeois dans le besoin en raison de la crise sanitaire ou des inondations et ne sont donc pas réservées aux seuls bénéficiaires du CPAS.

Le CPAS invite donc toute personne en difficulté et qui se retrouve dans les quelques lignes ci-dessus à prendre contact avec ses services COVID et INONDATIONS via le numéro unique gratuit 0800/43 008

Un rendez-vous sera fixé dans les plus brefs délais avec un travailleur social spécialement formé à ces deux thématiques, afin d’analyser les besoins au regard des situations individuelles.