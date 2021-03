Liège Juliette a déposé plainte en 2018. Le dossier se retrouve au tribunal ce vendredi.

Ce vendredi, Juliette (prénom d’emprunt) une jeune Liégeoise de 18 ans aura sans doute le cœur serré. C’est en effet en matinée que s’ouvrira, devant le tribunal correctionnel de Liège, le procès d’un jeune homme qui lu a fait vivre un enfer, n’hésitant pas, après leur rupture, à diffuser sur le web des vidéos pour le moins intimes de la jeune femme. Si ce phénomène de "revenge porn" est de plus en plus fréquent, rares sont les dossiers qui se retrouvent devant le tribunal correctionnel.

Juliette, la tête haute, a accepté de raconter son histoire. Par cette médiatisation, elle veut encourager les autres jeunes femmes victimes de ce genre de fait à ne pas se laisser faire.

"J’ai rencontré Lucien (prénom d’emprunt) fin 2017 par l’entremise de connaissances communes. de fil en aiguille, nous avons fini par entamer une relation amoureuse. Il a très vite eu une emprise sur moi et a fini par se montrer violent, d’abord verbalement puis physiquement. Nous avons rompu 8 mois plus tard. Je ne cache pas que nous avons eu des relations sexuelles pendant cette période et j’admets que l’une ou l’autre d’entre elle avait été filmée."